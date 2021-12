29-latek ugodził ojca nożem dzień przed Wigilią. Policja zatrzymała mieszkańca powiatu żywieckiego

Policja oraz pogotowie natychmiast udały się na miejsce. Sprawcy całego zajścia niestety tam nie było - rozpoczęły się poszukiwania. Zaangażowano w nie policjantów oraz wielu strażaków. Mężczyznę udało się zatrzymać, w Wigilię miał otrzymać zarzuty.

- dyżurny komisariatu w Rajczy otrzymał informację, że w jednym z domów doszło do awantury z użyciem noża, w wyniku czego ranna została jedna osoba. Na miejsce ruszyli policjanci. Zastali tam mocno krwawiącego 55-latka. Mundurowi udzielili mu pomocy, zatamowali krwawienie i wezwali pogotowie. Jak ustalili w rozmowie z 55-latkiem, chwilę wcześniej jego 29-letni syn ugodził go nożem w udo, po czym uciekł.Na szczęście jego życiu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo. Policjanci rozpoczęli akcję pościgowo-poszukiwawczą, w której brali udział również strażacy z PSP oraz strażacy ochotnicy z Soli, Rycerki Dolnej, Zwardonia oraz Rajczy. W wyniku podjętych działań 29-latek został zatrzymany. Trafił do policyjnego aresztu. Dzisiaj usłyszy zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator i sąd - informuje Komenda Powiatowa Policji w Żywcu.