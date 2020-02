9-letnia dziewczynka zmarła na grypę w pow. żywieckim. W woj. śląskim choruje już 20 tys. osób.

Nie żyje 9-letnia dziewczynka. Zmarła na grypę

Antoni Juraszek, dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, potwierdził w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim, że do żywieckiego Szpitala Powiatowego trafiła 9-letnia dziewczynka, która dzień wcześniej miała wysoką temperaturę, była u lekarza rodzinnego.

- Do żywieckiego szpitala dziewczynka przyjechała około godz. 18.00, jej stan był poważny, dochodziło do utraty przytomności, więc lekarka zdecydowała, żeby została przewieziona na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej - poinformował dyrektor Juraszek. Dodał, że po dwóch godzinach pacjentka została przewieziona do Bielska-Białej.

Na grypę zmarły już trzy osoby

Trwa okres grypowy i ma się niestety bardzo dobrze. Cały czas do lekarzy zgłaszają się nowi pacjenci, u których diagnozuje się grypę. Renata Cieślik-Tarkota, kierownik Oddziału Epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, przypomina, że jesteśmy w okresie szczytu zachorowań na grypę.