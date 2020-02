Akcja GOPR na Babiej Górze: dwaj turyści zgubili się w szczytowych partiach

Jak poinformowali ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR w miniony piątek konieczne było prowadzenie wyprawy ratunkowej w rejonie Babiej Góry. Piątkowym popołudniem, ok. 15.30, ratownicy dostali zgłoszenie od turystów, którzy w trudnych warunkach atmosferycznych zgubili się w partiach szczytowych Babiej Góry, pomiędzy Kępą a Gówniakiem.

- Dokładne koordynaty turystów uzyskane dzięki aplikacji Ratunek zostały przekazane z centrali dyżurnemu z Markowych Szczawin, który wraz z niezbędnym sprzętem wyjechał skuterem pod Przełęcz Brona i dalej udał się na skiturach w kierunku szczytu - informują beskidzcy ratownicy.

Jednocześnie Sekcja Babiogórska została powiadomiona alarmowym SMS o prowadzonej wyprawie.

W kierunku ratowanych turystów wyruszyło z Przełęczy Krowiarki dwóch ratowników, a na Markowe Szczawiny dotarli kolejni goprowcy na wypadek konieczności wsparcia kolegów w partiach szczytowych.

Ok. 16.50 ratownik dyżurny dotarł do turystów, którzy w stanie lekkiego wychłodzenia, byli zdolni do samodzielnego zejścia w kierunku Krowiarek. Pół godziny później podczas sprowadzania, nad Sokolicą spotkali się z zespołem wsparcia idącym w ich kierunku z przełęczy.