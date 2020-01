Akcja GOPR na Babiej Górze: załamanie pogody i zerowa widoczność [ZDJĘCIA]

- Do Centralnej Stacji Ratunkowej w Szczyrku wpłynęło zgłoszenie od dwóch osób znajdujących się w eksponowanym terenie po północnej stronie grani, w rejonie Żlebu Poszukiwaczy Skarbów. Jak się okazało, są to ci sami turyści, którzy biwakowali po stronie słowackiej – przyznają beskidzcy ratownicy.

Jak informują goprowcy, już od sobotniego wieczoru ratownicy monitorowali telefonicznie dwójkę turystów, którzy zdecydowali się biwakować po słowackiej stronie partii szczytowych masywu Babiej Góry. Turyści jednak odmówili udzielenia im pomocy i wezwania ratowników ze Słowacji. Zrobili to w… niedzielę, tuż po 9.00 dzwoniąc do Szczyrku.

W tym samym czasie do zespołu znajdującego się w rejonie kopuły szczytowej Babiej Góry dotarła informacja o dwóch osobach zagubionych na grani szczytowej pomiędzy Diablakiem a Gówniakiem. Turyści zabłądzili, bo był bardzo silny wiatr i niemal zerowa widoczność, przez co nie można było zobaczyć oznaczeń szlaku. W ich kierunku udało się kolejnych dwóch ratowników, którzy w niedługim czasie znaleźli turystów niedaleko szczytu. Okazało się, że to czterech, a nie dwóch turystów. - Poszkodowani asekurowani liną zostali sprowadzeni do schroniska na Markowych Szczawinach – skąd samodzielnie udali się do Zawoi.

Akcje ratunkowe zakończono w niedzielę ok. 18.00 W działania terenowe zaangażowanych zostało 16 ratowników Sekcji Babiogórskiej GB GOPR, którzy pomogli 9 turystom działając w bardzo trudnych warunkach.