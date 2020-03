Akcja GOPR w rejonie Babiej Góry. Biegaczka z Czech straciła orientację

Ratownicy Gruby Beskidzkiej GOPR stacjonujący na Markowych Szczawinach uratowali biegaczkę z Czech, która z powodu silnego wiatru, opadu śniegu i mgły straciła orientację i nie wiedziała jak dotrzeć do schroniska, w którym czekali na nią przyjaciele.

Do zdarzenia doszło w sobotę 7 marca - zgłoszenie o zaginionej dotarło do ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR o 19.00. Ratownicy z Markowych Szczawin poprosili o wsparcie ratowników z Sekcji Babiogórskiej i sami wyruszają ratownicy dyżurni. O godzinie ruszyli do akcji ratowniczo-poszukiwawczej.

O 20.00 na Markowe Szczawiny dotarło ośmiu ratowników jako wsparcie dla dyżurnych. Do poszukiwanej czeskiej biegaczki ratownicy dotarli ok. 21.00. Kobieta znajdowała się w rejonie ruin schroniska Beskidenverein w rejonie Babiej Góry.

Kobiecie podano pakiety grzewcze, ciepły napój i dodatkowy ubiór. Następnie ratownicy sprowadzili ją do schroniska na Markowych Szczawinach. Akcja zakończyła się o 0.20.