[AKTUALIZACJA] Koronawirus w ośrodku opieki w Czernichowie. Testy pilnie potrzebne!

O pilne przeprowadzenie testów wśród pensjonariuszy i pracowników - zaapelowała Adriana Gołuch, dyrektor Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji Ad-Finem im. Marii Krystyny Habsburg w Czernichowie na Żywieccyzźnie, gdzie na kwarantanne przebywa blisko 200 pensjonariuszy i kilkadziesiąt osób z personelu. U dwóch pracowników stwierdzono koronawirusa. Wymazobus do przeprowadzania testów miał dotrzeć do ośrodka wczoraj, ale nadal go nie ma. Dzisiaj wieczorem żywieckie Starostwo Powiatowe poinformowało, że udało się wypożyczyć wymazobus z powiatu bielskiego.

AKTUALIZACJA, GODZ. 20.20

Władze powiatu żywieckiego poinformowały, że dostrzegając pilną potrzebę udzielenia pomocy Śląskiemu Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji „Ad-Finem” w Czernichowie zwróciły się z prośbą do prezydenta Bielska-Białej oraz starosty bielskiego o wydzierżawienie zespołu pobierającego wymazy wraz z karetką. - Dzięki uprzejmości bielskich samorządowców dniu jutrzejszym w godzinach dopołudniowych pobrane zostaną wymazy od osób pozostających na kwarantannie w tym ośrodku. Serdecznie dziękujemy po raz kolejny kolegom samorządowcom za okazane wsparcie i wyrażamy swoją wdzięczność – powiedział starosta żywiecki Andrzej Kalata. Starostwo dodało, że organizacja bielskiego zespołu z karetką to wyprzedzenie w czasie szkolenia i przyjazdu żywieckiego zespołu powiatowego, którego zadaniem będzie również pobieranie wymazów od mieszkańców powiatu żywieckiego. - Zakładamy, że nasz zespół jeszcze w dniu jutrzejszym podejmie pracę zgodnie z przekazanym przez żywiecki sanepid harmonogramem - poinformowało żywieckie Starostwo Powiatowe. WCZEŚNIEJ PISALIŚMY W ośrodku opieki w Czernichowie koronawirusa stwierdzono u dwóch pracowników. W sobotę wynik pozytywny na wystąpienie wirusa COVID-19 uzyskała jedna z pań, która na początku marca przez kilka dni pracowała w ośrodku jako pomoc kuchenna. Nie wiadomo w jakich okolicznościach zaraziła się koronawrusem - czy przyszła do ośrodka zakażona, czy zakaziła się później. Jednak kiedy tylko informacja o pozytywnym wyniku dotarła do ośrodka, wszyscy pracownicy kuchni zostali objęci kwarantanną. Z kolei drugi przypadek dotyczy opiekuna medycznego. Mężczyzna przyszedł na dyżur, stracił węch i smak, więc swoje dziwne objawy zgłosił neurologowi. Lekarz neurolog od razy wysłał mężczyznę na testy. Okazało się, że dały wynik pozytywny ma wystąpienie COVID-19. Dlatego w ośrodku została wprowadzona kwarantanna.

Kwarantanna w ośrodku Ad Finem - W ośrodku mamy prawie 40-osobową grupę pracowników. Część z nich przyjechała dobrowolnie do pracy, wiedząc, że przez co najmniej dwa tygodnie będą musieli tutaj przebywać na kwarantannie i że mogą się zarazić. Część pracowników jest na kwarantannie domowej. Sytuacja może się zmienić po tym, jak zostaną przeprowadzone testy - opowiada dyrektor Gołuch.

Adriana Gołuch dodaje, że i informacji jakie do nich docierały, również od służb wojewody, wynikało, że przyjedzie wymazobus i zostanie przeprowadzone ponad 200 testów. Sądziła, że zostaną przeprowadzone one jednego dnia, na wymazobys czekali cały wczorajszy dzień. Jednak wymazobus nie dotarł. Testy na koronawirusa pilnie potrzebne - Miałam informację z sanepidu, że mam wytypować grupy po 50 osób na dzień do przeprowadzenia testów, począwszy od pracowników najbardziej wrażliwych. Jak sobie policzyłam, to takie testy byłyby prowadzone aż przez sześć dni. To strasznie długo. Chora sytuacja. Nam zależy na czasie. Ja powinnam mieć testy w dwa dni. Wówczas mogłabym podzielić ośrodek na dwie części - jedną z pozytywnymi wynikami, drugą z negatywnymi. Wtedy uniknęłabym dalszego zakażania - podkreśliła dyrektor Gołuch.

Adriana Gołuch zapewniła, że na ten moment stan pensjonariuszy nie różni się od tego, jaki mają oni co roku wczesną wiosną. - Co roku we wszystkich takich ośrodkach w naszym klimacie przedwiośnie jest ciężkie. Zawsze są infekcje, katary, przeziębienia. I nikogo to nie szokuje, nie dziw. Jednak kiedy teraz nasi pacjenci kaszlą, to my nie wiemy czy kaszlą, jakby kaszleli co roku, czy są zakażeni. Tego nie wiem. Dlatego tak ważne są natychmiastowe testy zrobione w ciągu jednego dnia. One pozwoliłyby podjąć radykalne kroki - mówi Adriana Gołuch. Dyrektorka ośrodka Ad Finem podkreśla, że na ten moment nie mają większych problemów ze środkami ochrony osobistej. Pomoc otrzymali ze Starostwa Powiatowego w Żywcu, gmina Czernichów przekazała kombinezony, od indywidualnych osób otrzymali maseczki i przyłbice. Jeśli jednak choroba się rozwinęła, to potrzebne są kombinezony, gogle, maseczki i rękawiczki.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żywcu. Dyrekcja nie chciała z nami rozmawiać. Odesłała nas do żywieckiego Starostwa Powiatowego. Starostwo utrzymuje, że robi w tej sprawie co może, ale Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu nie podlega starostwu. Poinformowało natomiast, że z inicjatywy Zarządu Powiatu w Żywcu specjalny ambulans powiatowy do pobierania wymazów rozpocznie pracę w środę (15 kwietnia). Zadanie to będzie realizowane w całości ze środków Powiatu Żywieckiego. - Ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na wykonywanie badań na obecność koronawirusa Zarząd Powiatu Żywieckiego zdecydował o wsparciu służb wojewódzkich w organizacji dodatkowego ambulansu. Realizacja tego przedsięwzięcia wiązała się ze znalezieniem osób z wykształceniem medycznym. Niestety, nasz apel prowadzony od ponad dwóch tygodni na stronach internetowych, w mediach oraz pisma skierowane do Placówek Opieki Zdrowotnej nie przyniosły oczekiwanego efektu - czytamy w komunikacie Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Starostwo dodaje, że "dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników szpitala żywieckiego – pomimo ogromu obowiązków przy pacjentach i pracy wynikającej z zamknięcia oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, udało się zorganizować dwuosobowy zespół, który po przeszkoleniu w dniu jutrzejszym ruszy w teren Powiatu Żywieckiego. Głównym zadaniem załogi wymazobusu będzie pobieranie próbek od osób, które są obecnie poddane kwarantannie i dostarczenie ich do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu".

