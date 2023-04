Beskidy wiosną zachęcają do wędrówek! W wyższych partiach nadal zima. Sprawdź, jakie warunki panują na szlakach Marcin Śliwa

Warunki pogodowe na szlakach są dobre, a miejscami bardzo dobre. Ratownicy z beskidzkiego GOPR przypominają jednak, że w niektórych miejscach nadal panują zimowe warunki.

Słoneczny i ciepły weekend zachęcił wielu ludzi do wyjazdu w góry. Warunki na szlakach są dobre, a czasami nawet bardzo dobre. Jednak ratownicy z beskidzkiego GOPR przypominają, że w niektórych miejscach wciąż panują zimowe warunki. To jest na przykład pasmo Babiej Góry i Pilska, dlatego przed wyruszeniem w te rejony należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu do wycieczki.