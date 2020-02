Bieg Fiata 2020 wystartuje 31 maja. Ruszyły zapisy do tej największej imprezy biegowej w Beskidach

Rozpoczęły się zapisy do 28. Biegu Fiata, największej imprezy biegowej w Beskidach, w której startuje około 1,6 tysiąca zawodników. W tym roku bieg zostanie rozegrany 31 maja. Do tej pory zapisało się już ponad sto osób chętnych do udziału w biegu. W tym roku ustalono limit na 1800 zgłoszeń.

Biegacze z całego świata Bieg Fiata to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez biegowych w kraju. Przyciąga biegaczy z całego świata. Co roku startują w nim zawodnicy m.in. z Kenii, Niemiec, Słowacji, USA, Czech. Jak poinformował organizator Biegu Fiata Andrzej Filipiak, zgłoszenia do tegorocznego biegu, który odbędzie się 31 maja, można dokonać na stronach: www.datasport.pl i www.biegfiata.pl. - Do udziału zapraszamy również zawodników i zawodniczki na wózkach. Przeprowadzimy także bieg młodzieżowy (12-19 lat) na dystansie 3 km - dodał Andrzej Filipiak. Tradycyjnie będzie także wiele klasyfikacji dodatkowych dla pracowników Spółek FCA, FCA Poland, Sistema Poland oraz XXII Mistrzostw Polski Lekarzy. Limit 1800 startujących Ustalono w tym roku limit 1800 zgłoszeń. Startujący w biegu głównym będą mieli do pokonania dystans 10 km. Start biegu tradycyjnie pod bramą FCA Poland, a meta na placu Ratuszowym. - Przedstawiciele sponsorów - spółek FCA zwolnieni są z opłaty startowej, podobnie jak zawodnicy na wózkach oraz uczestnicy biegu młodzieżowego. Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe - podkreślił Andrzej Filipiak. 28. Bieg Fiata zakończy cykl Pucharu Euroregionu Beskidy w Biegach Ulicznych obejmujący: 21.PKO Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego, który odbędzie się 29 marca w Żywcu oraz 12.Cieszyński FORTUNA Bieg na dystansie 10 km zaplanowany na 26 kwietnia w Cieszynie. Przypomnijmy, że ubiegłoroczny Bieg Fiata wygrał Kenijczyk Kipkorir Wycliffe Biwot, który pokonał metę z czasem 00:30:39. Drugi był Kenijczyk Kibet ABel Rot (00:30:44), a trzeci Białorusin Ilya Slavenski (00:30:56). Najlepszy z Polaków Andrzej Nowak wywalczył szóste miejsce (00:33:32). Najlepsza z pań Mariola Stasiewicz uzyskała czas 00:35:56. Szczegółowe informacje na stronie www.biegfiata.pl.