Bielsko-Biała przekaże 10 tysięcy maseczek dla Żywca

Dzięki współpracy firmy Martes Sport z chińskimi przedsiębiorcami Urząd Miejski w Bielsku-Białej otrzymał od chińskich przyjaciół 165 tysięcy maseczek sanitarnych. Jak poinformował prezydent Klimaszewski w pierwszej kolejności zostaną przekazane do szpitali, domów pomocy społecznej i służb mundurowych. - Nie jest to jedyny transport jaki dotrze do Bielska-Białej – kolejne pomoc już w drodze - poinformował prezydent Bielska-Białej.

Dzisiaj Jarosław Klimaszewski zapytał Antoniego Szlagora czy Żywiec, a przede wszystkim żywiecki Szpital Powiatowy potrzebuje maseczek jednorazowych.

- Oczywiście w istniejącej sytuacji poprosiłem pana prezydenta o taką pomoc. Dzięki temu nasz szpital otrzyma 10 tysięcy maseczek jednorazowych. Panie prezydencie bardzo serdecznie dziękuję. Po raz kolejny okazuje się, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie - mówi burmistrz Antoni Szlagor.

Dodatkowo miasto Żywiec otrzyma od Bielska-Białej 2 tysiące maseczek dla potrzeb służb komunalnych.