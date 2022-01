BRAWO strażak z Żywca! Po służbie uratował sześć osób. Bohaterska postawa młodego mężczyzny

Bohaterska postawa strażaka z Żywca

We wtorek, 25 stycznia, mł. kpt. Piotr Talik, zgłosił na Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu pożar poddasza jednego z domków letniskowych. Mimo, że był już po służbie, nie pozostał obojętny wobec zagrożenia. Nie zawahał się, by udać się do budynku i uratować życie przebywającym tam osobom.