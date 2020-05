Budowa obejścia Węgierskiej Górki. Tak teraz wygląda z lotu ptaka. Zobacz filmik!

Inwestycja jest prowadzona w formule „Projektuj i buduj”, więc pierwsza część polegała na przygotowaniu projektów wykonawczych, które zostały wykonane i przyjęte do realizacji, a teraz wykonawca przystępuje już do robót budowlanych – poinformował Marek Prusak, rzecznik prasowy katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozpoczęcie budowy tzw. obejścia Węgierskiej Górki to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców regionu, ale tak-że tysięcy kierowców podążających na Słowację. Dzięki budowie brakującego, 8,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 zmniejszy się nie tylko ruch przez centrum Węgierskiej Gór-ki czy Milówki, ale także skróci dojazd do polsko-słowackiego przejścia w Zwardoniu. O budowie tego odcinka mówiło się od lat, swego czasu protestowali w tej sprawie mieszkańcy powiatu. Ostatecznie umowa na budowę obejścia Węgierskiej Górki została podpisana końcem ubiegłego roku. Kontrakt realizuje konsorcjum firm Mirbud S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. oraz Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż.

– To trudna inwestycja, musi powstać sporo obiektów inżynierskich, zaś sama droga zostanie poprowadzona dwoma tunelami – podkreślił Marek Prusak.

Pierwszy tunel w masywie Barania o ma mieć 830 m długości, drugi – w masywie Biało-żyński Groń – będzie miał prawie kilometr.

– Budowa każdego tunelu to trudne przedsięwzięcie. Staramy się wcześniej zrobić rozpoznanie, co nas czeka, ale dopiero drążąc tunel dowiadujemy się, co jest pod ziemią – stwierdził Marek Prusak. Wyjaśnił, że ziemia wydrążona z tuneli zostanie częściowo wykorzystana do robót.

W ramach inwestycji powstanie także około 940-metrowa estakada nad ul. Zielona Górka i ul. Zielona w Węgierskiej Górce oraz siedem innych obiektów inżynierskich (estakady, mosty). Rozbudowane mają być węzły Przybędza i Milówka.

Inwestycja będzie kosztowała 1,38 mld zł. Marek Prusak podkreślił, że kontrakt ma zapewnione finansowanie. Obejście Węgierskiej Górki ma być gotowe w trzecim kwartale 2023 roku.