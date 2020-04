Burmistrz Żywca broni odwołanej dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Do odwołania dyrektor PSSE w Żywcu odniósł się burmistrz Żywca Antoni Szlagor. W nagranym, emocjonalnym filmiku, który zamieścił na swoim profilu na Facebooku stwierdził, że on i jego współpracownicy są zaskoczeni taką decyzją.

– Nie będę tego komentowała. Uważam, że działania prowadzone w związku z kornawirusem prowadziłam prawidłowo – powiedziała w rozmowie z DZ. Dodała, że teraz będzie miała czasu na to, by odpocząć, bo ostatnio w związku z sytuacją epidemiologiczną pracowała 24 godziny na dobę.

- W dobie, kiedy wszyscy razem musimy współdziałać, to bawimy się w jakieś niepotrzebne, kadrowe przesunięcia. Najbardziej krzywdzące jest to, że w uzasadnieniu odwołania napisano "Działania pani dyrektor i jednostki podległej w sytuacji epidemii mogą zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności naruszyć bezpieczeństwo sanitarne na obszarze powiatu żywieckiego". Współpraca z sanepidem była bardzo dobra. To właśnie dzięki sanepidowi udało nam się zlikwidować różnego rodzaju ogniska, gdzie mogło dojść do zakażeń. To dzięki sanepidowi mogliśmy prawdę mówić naszemu społeczeństwu ile mamy zakażeń i gdzie one są - stwierdził burmistrz Żywca.

Antoni Szlagor podkreślił, że dla niego odwoływanie dyrektorki, w tak trudnym czasie, kiedy wszyscy powinni współpracować, jest kpiną, kuriozum i czymś niebywałym.

- Myślę, że naprawdę w tej całej sprawie przyjdzie czas i te osoby, które dzisiaj odwołują też doczekają się odwołania za swoje może różnego rodzaju niedociągnięcia. Nie będę dzisiaj mówił o tych niedociągnięciach, co ja tu czasami przezywałem jako burmistrz, żeby chronić moje społeczeństwo, nie tylko Żywca, ale i powiatu żywieckiego. Prawda wyjdzie na jaw - powiedział burmistrz Żywca, komplementując jednocześnie pracownikom żywieckiego sanepidu.