Chorwackie BESKIDY? Wypoczynek nad Jeziorem Żywieckim jest na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. Zobacz ZDJĘCIA

Jezioro Żywieckie nazywane jest często przez instagramerki CHORWACKIMI BESKIDAMI Nie bez kozery! Woda, góry, do tego trochę skalistych brzegów i piękne, klimatyczne widoki - to wszystko oferuje Jezioro Żywieckie. Jakby tego było mało, to znajduje się w zasięgu ręki, dla mieszkańców województwa śląskiego praktycznie o przysłowiowy rzut beretem. Nic więc dziwnego, że wiele osób, zwłaszcza w upalne dni, decyduje się na wypoczynek nad tym żywieckim akwenem. Zobacz naszą galerię ZDJĘĆ z tego fantastycznego miejsca.