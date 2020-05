Czernichów: 5 pensjonariuszy bez wirusa trafi do szpitala w Bielsku-Białej

Przez całą noc karetki systemowe z Częstochowy, Sosnowca i Katowic transportowały zakażonych pensjonariuszy Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji "Ad-Finem" w Czernichowie do wszystkich szpitali zakaźnych w Tychach, Raciborzu i Gliwicach oraz do oddziałów zakaźnych na terenie województwa - poinformowała w sobotę 2 maja Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego.

41 osób trafiło już pod opiekę lekarzy, 4 osoby w dobrym stanie przewieziono do izolatorium w Goczałkowicach. Po kolejnym przebadaniu pozostałych pensjonariuszy zdecydowano o przewiezieniu do szpitali 9 niezakażonych osób, które jednak wymagały hospitalizacji, 4 kolejnych do izolatorium.

Trwa transport pozostałych osób z wynikiem dodatnim oraz 5 kolejnych pensjonariuszy bez wirusa, którzy również czekają na przewiezienie do szpitala w Bielsku-Białej.

W ośrodku od piątku 1 maja działają ratownicy GOPR, księża z Krakowa, pielęgniarki, żołnierze, wolontariusze, ochotnicy - ratownicy medyczni zadysponowani przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka – łącznie ok. 25 osób, którzy zabezpieczają pozostałą setkę pensjonariuszy.