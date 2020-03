Dramatyczny apel ratowników medycznych z Żywiecczyzny o pomoc

- Zwracamy się do Wszystkich Mieszkańców Powiatu Żywieckiego, do Naszych Rodzin, Znajomych i Nieznajomych, o wsparcie finansowe - napisali na portalu zrzutka.pl ratownicy medyczni z Żywiecczyzny.

Podkreślili, że epidemia koronawirusa COVID-19 rozprzestrzenia się z dnia na dzień w zastraszającym tempie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, co będzie za kilka tygodni, dni, czy nawet godzin. Na pierwszej linii starcia z koronawirusem są właśnie oni - lekarze i ratownicy medyczni.

- Duże odległości do oddziałów zakaźnych powodują to, że z chorym pacjentem przebywamy zamknięci na małej powierzchni ambulansu przez kilka godzin. Na chwilę obecną pacjentów transportujemy do Szpitali Zakaźnych w Cieszynie, Tychach, Krakowie, Zawierciu, Raciborzu a nawet w Częstochowie. Nie wiemy co będzie dalej, bo już teraz zaczęło brakować wolnych miejsc. To bardzo trudny czas zarówno dla nas samych, jak i dla naszych rodzin. Cały czas jesteśmy narażeni na zakażenie. Dlatego kluczowym elementem jest zadbanie o maksymalne bezpieczeństwo: kombinezony zgodne z kategorią III odzieży ochronnej, maski FFP2, FFP3, gogle ochronne, środki dezynfekcyjne - to tylko niektóre z rzeczy niezbędne w pracy ratownika. Potrzebujemy respirator i dużo jednorazowych obwodów oddechowych. Nasze Stacje Pogotowia Ratunkowego w Żywcu, Węgierskiej Górce, Rajczy, Łękawicy i Jeleśni chcemy doposażyć w sprzęt między innymi urządzenia do profesjonalnej dezynfekcji karetek, pralko-suszarki z dezynfekującymi środkami piorącymi - wyjaśniają powody zbiórki ratownicy medyczni.