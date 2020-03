Dziki uszkodziły drogę w Świnnej. Odstrzały jedyną receptą na te zwierzęta?

Dziki ryją drogę

Zbigniew Mrowiec poinformował DZ, że dziki niszczą ul. Granicznik w Świnnej. – Co noc od kilku tygodni stado dzików niszczy pobocze ulicy, doszło już do tego, że w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni znajdują się nieomal metrowe dziury wybrane przez dziki. Jest tylko kwestią czasu, kiedy droga się zerwie. Jest to jedyna droga dojazdu do osiedla Granicznik – napisał pan Zbigniew. Dodał, że Urząd Gminy w Świnnej był informowany o sprawie ponad dwa tygodnie temu, ale nic nie zrobił. – Mieszkańcy codziennie widują stada dzików oraz wysokiej zwierzyny, zderzenie z którą może być śmiertelnie niebezpieczne. Sytuacja robi się naprawdę bardzo nieciekawa – podkreślił Zbigniew Mrowiec.

Aż 161 odstrzelonych dzików

Wójt gminy Świnna Henryk Jurasz przyznaje, że jest problem z dzikami, a w rejonie ul. Granicznik zwierzęta dodatkowo się rozpanoszyły, bo znajduje się ona w terenie otwartym. Nie pomagają nawet odstrzały prowadzone przez myśliwych.