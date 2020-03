Epidemia koronawirusa. Można iść w góry, ale schroniska są zamknięte

- Ruch na świeżym powietrzu pobudza odporność organizmu - stwierdził Krzysztof Imielski. Zaznaczył jednak, że w góry powinniśmy chodzić szlakami mało uczęszczanymi, najlepiej sami lub tylko z najbliższymi osobami, z którymi na co dzień spędzamy czas wolny . - Powinniśmy unikać tłumów - przestrzegł dr Imielski.

W Beskidach piękna, słoneczna pogoda. W sam raz do górskich wycieczek. Lekarz i miłośnik górskich wędrówek Krzysztof Imielski z Cieszyna stwierdził, że w obecnej sytuacji spacery po beskidzkich szlakach mogą być niezłym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

Gospodarze beskidzkich schronisk zgodnie podkreślają, że rozumieją powagę sytuacji, ale zamknięcie górskich obiektów na nie wiadomo jak długi okres czasu spędza im sen z powiek. Najpierw uderzyła ich po kieszeni słaba zima, podczas której z powodu niewielkiej ilości śniegu turystów w Beskidy przyjechało zdecydowanie mniej, to teraz doszła epidemia koronawirusa.

- Zgodnie z zarządzeniem Zarządu Głównego PTTK musieliśmy zamknąć obiekt. Nie prowadzimy usług turystycznych od soboty aż do odwołania - stwierdziła Karolina Orłoś. Zaznaczyła, że turystów mogą przyjąć tylko w szczególnych sytuacjach, na przykład wtedy, kiedy ktoś w nocy zabłądziłby lub źle się poczuł w górach.

- Mamy maseczki, zrobiliśmy duże zapasy środków dezynfekujących, a tu przyszła decyzja, że mamy zamknąć obiekt, ludzie odbijają się od drzwi, bo sporo osób chodzi po górach na własne ryzyko - stwierdziła Katarzyna Marek. Dodała, że porobili zapasy, bo wiedzieli, że w weekend będzie ładna pogoda, szykowali się na pracowite dni, a w związku z zamknięciem obiektu jedzenie musieli wyrzucić, pracowników odesłać do domów, a i tak trzeba będzie im zapłacić. Od pozostałych kosztów - dzierżawy czy rachunków za prąd czy wodę też nie uciekną.

- Katastrofa - stwierdziła Katarzyna Marek. Dodała, że jeszcze dokładnie nie wie, jak duże poniosą straty, ale zazwyczaj marzec był dla nich dobrym miesiącem, bo w kwietniu z racji przeglądów kolejek i świąt ruch zazwyczaj jest mniejszy. Jeśli na dodatek lato będzie deszczowe i do sierpnia nie odrobią strat, to jesienią nie mają co liczyć na duży ruch. - Może być bardzo ciężko - stwierdziła pani Katarzyna. Dodała, że mają wykupione ubezpieczenie, ale obawia się, że mogą powstać zatory w wypłacie odszkodowań. Liczy także na jakieś wsparcie państwa.