Epidemia koronawirusa. Najnowsze dane z powiatu żywieckiego

- Dzięki uprzejmości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu mogę każdego dnia przekazywać Państwu najbardziej sprawdzone, rzetelne informacje dotyczące ryzyka wystąpienia koronowirusa wywołującego chorobę covid 19, na terenie powiatu żywieckiego - stwierdził burmistrz Żywca Antoni Szlagor.

Burmistrz Żywca poinformował, że według stanu na dziś (niedziela, godz. 13.30) ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym w powiecie żywieckim wynosi 137, zaś pod kwarantanną pozostaje 19 osób. Nie ma żadnej osoby zakażonej koronawirusem na terenie powiatu żywieckiego.

- Od dzisiaj w całej Polsce obowiązuje stan epidemiczny. W praktyce oznacza to, że w najbliższych dniach zwiększą się liczby osób objętych kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym. Dlaczego tak będzie się działo? Według nowych przepisów każda osoba wracająca z zagranicy zostanie objęta kwarantanną, zaś jej otoczenie nadzorem epidemiologicznym. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś wróci np. z Austrii, zostanie on objęty kwarantanną, zaś jego rodzina/współlokatorzy nadzorem epidemiologicznym. W związku z tym zwłaszcza w najbliższych dniach liczby, które podaję Państwu mogą skoczyć do góry, nie będzie to jednak powód do niepokoju - wyjaśnił Antoni Szlagor.