Ewakuacja pacjentów z ośrodka opieki w Czernichowie. Koniec koszmaru

- Do placówki skierowano Zespół Ratownictwa Medycznego z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego i jeden Zespół Ratownictwa Medycznego z Żywca. Zadaniem tych zespołów było przeprowadzenie segregacji medycznej i wytypowanie osób, które w pierwszej kolejności mogłyby opuścić ośrodek. W wyniku tej segregacji wytypowano 24 osoby, które w pierwszej kolejności mogłyby zostać ewakuowane - dodali przedstawiciele ZSR.

- Ostatnia doba była jedną z najtrudniejszych dla naszych ratowników. Doszło do sytuacji, gdzie personel placówki, po kilku tygodniach pracy w izolacji, w większości opuścił ośrodek. Na miejscu pozostało 10 osób z personelu Zintegrowanej Służby Ratowniczej, 2 pracowników medycznych ośrodka i 5 osób z personelu dodatkowego - poinformowali przedstawiciele Zintegrowanej Służby Ratowniczej, którzy od kilkunastu dni wspierali personel ośrodka.

Ewakuacja w ośrodku Ad-Finem

Jak poinformowała dzisiaj wieczorem Alina Kucharzewska, rzecznik prasowy wojewody śląskiego, ewakuacja potrwa jeszcze kilka godzin. Z ośrodka ewakuowanych zostanie w sumie 54 osób, u których test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny. Osoby te przewożone są do szpitali zakaźnych, w tym otwartego właśnie szpitala zakaźnego w Gliwicach, oraz oddziałów zakaźnych. Pozostali pacjenci zostaną w ośrodku, do którego zostało skierowane wsparcie.

- Na chwilę obecną 26 osób dodatnich trafiło do szpitali, osiem do izolatorium. Reszta będzie transportowana do późnych godzin nocnych. Pacjentów transportują karetki systemowe z Częstochowy, Katowic i Sosnowca - podkreśliła Alina Kucharzewska.