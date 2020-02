Groźba koronawirusa. Burmistrz Żywca apeluje do władz powiatu o natychmiastową reakcję

- Kiedy w całej Polsce zaczyna się o tym temacie coraz więcej mówić, to u nas wciąż cicho. Przestrzegam, by nie było za późno. Zwracam się z apelem do Pana Starosty Andrzeja Kalaty odpowiedzialnego za służbę zdrowia w całym powiecie żywieckim do podjęcia natychmiastowych działań - napisał burmistrz Szlagor na swoim profilu na FB.

Z kolei w zamieszczonym filmiku stwierdził, że każdy powinien być przygotowany na ewentualne wystąpienie koronawirusa, zaś do władz powiatu zaapelował, żeby wywarli nacisk, by partner prywatny w trybie natychmiastowym przeniósł stary szpital do nowego obiektu. Zwrócił uwagę, że skoro jest - jak deklarują władze powiatu m.in. pozwolenie na użytkowanie - to nie powinno być problemu, by w kilka dni dokonać przeprowadzki. Za przykład podał Chiny, gdzie krótkim czasie wybudowano szpital. Stwierdził również, że w sąsiednich miastach obradują sztaby kryzysowe, więc czeka aż taki sztab powoła starosta żywiecki.