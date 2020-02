Grypa zabiła 9-latkę z powiatu żywieckiego. Badania nie pozostawiają wątpliwości

Zapalenie wirusowe grypy typu A

- Z badań histopatologicznych wynika, że dziewczynka zmarła na grypę. Badania wykluczyły inne przyczyny śmierci - poinformował Sławomir Horowski, rzecznik prasowy Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach dowiedzieliśmy się, że do śmierci dziewczynki przyczyniło się zapalenie wirusowe grypy A.

Krytyczny stan pacjentki

Mieszkańców regionu, ale nie tylko, zszokowała przed kilkoma dniami informacja o tym, że na grypę zmarła 9-letnie dziewczynka z powiatu żywieckiego (nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że była mieszkanką podżywieckiej wsi Trzebinia).

Antoni Juraszek, dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, przyznał w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim, że 12 lutego do żywieckiego Szpitala Powiatowego trafiła 9-letnia dziewczynka, która dzień wcześniej miała wysoką temperaturę, była u lekarza rodzinnego.

- Do żywieckiego szpitala dziewczynka przyjechała około godz. 18.00, jej stan był poważny, dochodziło do utraty przytomności, więc lekarka zdecydowała, żeby została przewieziona na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej - poinformował dyrektor Juraszek. Dodał, że po dwóch godzinach pacjentka została przewieziona do Bielska-Białej.