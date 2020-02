Huragan Ciara w woj. śląskim. Już ponad setka interwencji strażaków. Wciąż obowiązuje II st. ostrzeżenia IMGW ws. silnego wiatru!

Huragan Ciara. Już ponad setka zgłoszeń wpłynęło do miejskich komend Państwowej Straży Pożarnej w woj. śląskim dotyczących zniszczeń spowodowanych huraganem Ciara. W większości to nic poważnego, ale telefony w komendach urywają się. Huragan łamał drzewa i gałęzie, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w alercie SMS-owym zaleca pozostanie w domu. Wciąż obowiązuje ostrzeżenie IMGW.

Huragan Ciara w woj. śląskim. Już ponad setka interwencji strażaków. Katowice, Chorzów, Zabrze, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Gliwice... Miasta z województwa śląskiego od wczoraj (9 lutego) wieczora borykają się ze zniszczeniami spowodowanymi huraganem Ciara. W komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej urywają się telefony. Ludzie dzwonią i proszą o interwencje w sprawie silnego wiatru, który łamie drzewa i konary. W ciągu nocy obserwowano porywy wiatru w południowej części województwa do 95 km/h (Ustroń); na pozostałym obszarze do 70 km/h (Racibórz). W powiecie żywieckim w Lipowej wiatr zwiał dach z zabudowań gospodarczych. W wielu miejscach, wiatr powalił też sporo drzew. Zobacz zdjęcia:

- Do tej pory wpłynęło do nas ponad 100 zgłoszeń, ale one cały czas spływają. Oceniamy straty - mówi mł. bryg. Aneta Gołębiowska, rzecznik prasowy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. - Na szczęście z dotychczasowych zgłoszeń wynika, że zniszczenia nie są poważne. Nikomu też nic się nie stało - dodaje.

Jak czytamy w ostrzeżeniu:

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 100 km/h, południowy skręcający na południowo-zachodni i zachodni. Maksymalna prędkość wiatru wystąpi w poniedziałek (10.02) od 09:00 do 18:00. Ostrzeżenie obowiązuje do do godz. 21:00 w poniedziałek 10 lutego. Tymczasem wciąż aktualne jest ostrzeżenie wydane m.in. przez IMGW, o którym przypomina SMS-ami też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To alert przed silnym wiatrem, który może wywołać spore utrudnienia w dostawach energii elektrycznej. RCB dodaje, że warto zostać w poniedziałek (10 lutego) w domu.

W powiecie częstochowskim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim i zawierciańskim przewiduje się wiatr, który może osiągnąć prędkość nawet do 95 km/h. Jeszcze silniej może wiać m.in. w Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu, Rybniku czy Zabrzu. IMiGW-PIB w komunikacie informuje, że w tych przypadkach prawdopodobna, najwyższa prędkość to ok. 100 km/h. W poniedziałek oprócz silnego wiatru należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. We wtorek i środę wiatr nieco osłabnie, jednak nadal będzie dość silny i porywisty.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje też o przerwach w dostawie prądu: Przypomnijmy, że ostrzeżenie drugiego stopnia (takie wydało IMiGW) może oznaczać wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które powodują duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia, a nawet i życia. W takim wypadku, zalecana jest ostrożność i dostosowanie swoich planów do panujących warunków pogodowych.

Huraganowy wiatr w Polsce to orkan Ciara Poteżny wiatr wieje w Polsce od nocy z niedzieli na poniedziałek. To orkan Ciara, który dotarł do Polski znad Wysp Brytyjskich. Straż pożarna w Polsce odnotowała już ponad 1000 interwencji. Dostaw prądu pozbawionych jest 50 000 odbiorców w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim wielkopolskim dolnośląskim śląskim . Pogoda na poniedziałek + 4 kolejne dni (10 + 11-14.02.2020)

Teraz już wiadomo, że strażacy musieli interweniować ponad 1000 razy. Przy usuwaniu skutków huraganowych wiatrów pracowało w sumie prawie 4 tysiące strażaków w całym kraju - podaje RMF FM. Jak na razie nie ma żadnych informacji o poszkodowanych. Wiatr zniszczył 40 budynków, w tym 28 mieszkalnych.

Największe szkody są na Dolnym Śląsku i w województwie pomorskim. W powiecie żywieckim w Lipowej wiatr zwiał dach z zabudowań gospodarczych. Ogromne problemy mają podróżni. Odwołano loty, a pociągi mają gigantyczne opóźnienia przez powalone na trakcje drzewa i zerwane linie energetyczne. Pociągi stanęły między innymi między Białogardem a Kołobrzegiem, Koszalinem a Kołobrzegiem i między Słupskiem i Lęborkiem.

W związku z huraganowym wiatrem samoloty nie wyleciały w niedzielę z: Warszawy,

Wrocławia,

Katowic

Krakowa.