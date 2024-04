Huraganowy wiatr nad woj. śląskim! Uszkodzone dachy, połamane drzewa, ludzie bez prądu... - zobacz ZDJĘCIA! Dziś też jest ostrzeżenie IMGW

Huraganowy wiatr nad woj. śląskim! Sporo szkód - uszkodzone dachy, połamane drzewa...

W wyniku awarii, będących skutkiem wichury, do niektórych odbiorców na południu regionu nie dociera prąd. Z informacji spółki Tauron Dystrybucja wynika, że uszkodzenia są sukcesywnie usuwane. Do części odbiorców dostawy mogą zostać przywrócone jednak dopiero we wtorek.

Ostrzeżenie IMGW we wtorek 2 kwietnia!

Prognozowane są miejscami opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Ostrzeżenie obowiązuje we wszystkich powiatach woj. śląskiego - do godz. 11.00 we wtorek.