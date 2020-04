Interwencja policji na mszy w Ostrem. Powód? Zbyt wielu wiernych

arc

Wczoraj policja otrzymała zgłoszenie, że we mszy świętej w kościele w Ostrem na Żywiecczyźnie uczestniczy zbyt duża liczba wiernych. Na miejscu interweniowali policjanci. Proboszcz miejscowej parafii przyznał w rozmowie z DZ, że doszło do takiej sytuacji. - Przykra sprawa - powiedział. I dodał, że większa liczba wiernych przyszła do kościóła dlatego, że wczoraj była rocznica śmierci Jana Pawła II.