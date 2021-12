Jarmark Bożonarodzeniowy w Żywcu. Na rynku zrobi się świątecznie

Jarmark Bożonarodzeniowy w Żywcu

Już dosłownie za kilka dni rynek w Żywcu zapełni się stoiskami pełnymi miodów, wędlin, pachnącego pieczywa, pysznych serów czy pięknych ozdób świątecznych.

VI edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego odbędzie się w dniach 21-23 grudnia. Władze miasta zapraszają więc do odwiedzania zwłaszcza wtedy żywieckiego rynku, bo to on będzie centrum wydarzeń związanych z jarmarkiem.

Codziennie na rynku w Żywcu w godz. 12.00-17.00 przygrywać będą kapele góralskie. Dodatkowo z myślą o najmłodszych, pierwszego dnia jarmarku o godz. 12.00 na żywiecki rynek zawita orszak Świętego Mikołaja.

- Gorąco zachęcamy wszystkie dzieci i dorosłych do powitania Mikołaja, który na pewno przewidział słodkie niespodzianki na ten dzień - mówią organizatorzy.

Przewidziano również więcej atrakcji, o których można śmiało powiedzieć, że powinny przypaść do gustu m.in. smakoszom kulinarnych tradycji.