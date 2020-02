Jezioro Żywieckie z dwoma, a nawet trzema wyspami. Będzie jak w Dubaju?

– Na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wydałem decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Odmulenie zbiornika wodnego Tresna” – poinformował na burmistrz Żywca Antoni Szlagor. Dodał, że na pierwszy etap inwestycji premier Mateusz Morawiecki obiecał 160 mln zł, co zostało zapisane w Programie dla Śląska.

Odmulanie to wyzwanie**

Odmulanie zbiornika to ogromne przedsięwzięcie. Już w 2017 r. była mowa o konieczności wydobycie z dna zbiornika około 2,7 mln metrów sześciennych osadu zgromadzonego tam od początku jego eksploatacji (jezioro to sztuczny zbiornik utworzony w 1966 r.). To pozwoli na odzyskanie utraconej w wyniku jego zamulenia rezerwy powodziowej.

Po decyzji wydanej przez burmistrza Żywca kolejnym krokiem będzie uzyskanie przez PGW Wody Polskie decyzji wodno-prawnej, wydawanej przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.