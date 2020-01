Jukace bez Kasjera. Szymon oświadczył się na moście [ZDJĘCIA]

Burmistrz Żywca Antoni Szlagor przypomniał, że co roku 1 stycznia w samo południe jukace wbiegają do połowy mostu na Sole, by przypomnieć historię tego co wydarzyło się w Żywcu podczas Potopu Szwedzkiego.

- Dziś ten niezwykły przemarsz miał jednak bardzo nietypowy finał. Otóż kasjer, czyli Jukac z nr 1, najważniejszy w całym orszaku, postanowił oświadczyć się swojej wybrance. Drogi Szymonie, piękny to gest, którego serdecznie Ci gratuluję! Ale oznacza to jedno, że to pożegnanie z Kasjerem Szymonem. Za rok na moście będziemy mieli nowego kasjera... Dziękuję Wam wszystkim, drodzy Jukace za podtrzymywanie tej pięknej, wspaniałej tradycji! - stwierdził burmistrz Szlagor.

Przypomnijmy, że jukace kolędują, składają noworoczne życzenia i robią psikusy napotkanym przechodniom w Sylwestra i Nowy Rok. Tradycja głosi, że jukacem może być tylko kawaler. Wśród nich panuje także swoista hierarchia. Najważniejszym jukacem jest Kasjer, który ubrany jest w czerwony strój. Zbiera drobne od ludzi, którym jukace składają życzenia. Są one przeznaczane na zorganizowanie tzw. imprezy dziadowskiej.