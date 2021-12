KARTKI na ŚWIĘTA z życzeniami. Wyślij w BOŻE NARODZENIE 2021. Pobierz za darmo na smartfona! Spraw przyjemność najbliższym red.

KARTKI na ŚWIĘTA z życzeniami - NOWE. Święta już jutro! Zobacz KARTKI z życzeniami na święta BOŻEGO NARODZENIA 2021. Jeszcze kilkanaście lat temu, listonosze mieli z nimi sporo pracy! Wysyłanych było miliony kartek świątecznych, z uwagi na olbrzymia ilość to część z nich docierała niejednokrotnie do adresata... po świętach. W dzisiejszych czasach, wyparły je tzw. e-kartki - wysyłane na telefony/smartfony przez MMS, WhatsAppa, Messengera... Zebraliśmy dla Was ponad setkę pięknych KARTEK ŚIĘTECZNYCH z życzeniami - każdy znajdzie tu coś dla siebie - są zabawne, poważne, religijne...