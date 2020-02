Kino Janosik w Żywcu wprowadziło jeden dzień bez chrupania. Co o tym sądzicie?

- W środy odbywają się pokazy w ramach Klubu Filmowego, gdzie widzowie są do takiej sytuacji przyzwyczajeni, a ci, którzy chcą obejrzeć pozostały repertuar bez szelestu papierków i chrupania, będą mieli do tego dobrą okazję - tłumaczą.

- Postanowiliśmy przychylić się do prośby wielu widzów, którym jedzenie podczas seansu przeszkadza w odbiorze sztuki filmowej. Od 12 lutego w kinie Janosik zaczną obowiązywać „Środy bez chrupania” i będą to dni bez konsumpcji na sali kinowej - podkreśla załoga kina.

Żywiecki Janosik wychodzi naprzeciw widzom, którym jedzenie podczas kinowego seansu przeszkadza w odbiorze tego, co na ekranie. Dlatego prowadzący kino zdecydowali się wprowadzić jeden dzień, w którym widzowie nie będą mogli kupić popcornu, na-chosów oraz innych przekąsek, a wyłącznie napoje.

„Wspaniały pomysł. Przez to chrupanie, siorbanie, mlaskanie przestałam chodzić do kina. Miałam wrażenie, że przychodziłam do jakiegoś fast fooda a nie na film. Na pewno się zjawię w jakąś środę” - napisała na profilu kina Janosik pani Ewelina.

Z kolei pani Iwona napisała: „Wystarczy kultura odpowiednia, a nie zakazy jedzenia. Ale rozumiem, że ludzie nie potrafią się zachować, w związku z czym popieram środy bez mlaskania i mam pomysł. Może wtorki dla normalnie zachowujących się w kinie” .

Jak sytuacja wygląda w innych kinach w regionie? Niewielkich kin, które nie poddały się multipleksowej modzie, zostało już niewiele. W cieszyńskim kinie Piast, które do niedawna było jedyną taką placówką w Cieszynie (kilka miesięcy temu powstało tutaj kino z sieci Cinema City) nie ma w ogóle punktu gastronomicznego, zatem niebezpieczeństwo „chrupania” podczas seansu jest tutaj zminimalizowane, choć - jak tłumaczą stali widzowie tego kina - także tutaj zdarzają się osoby przeszkadzające w seansach - szeleszczeniem czy głośnym jedzeniem.