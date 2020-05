Kolejka na górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Wiadomo już kiedy ruszy!

Grupa PLK zaleca także wcześniejszy zakup biletów w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem: www.sklep.pkl.p oraz w biletomatach. Apeluje także o to, by wspólnie zadbać o czystość w górach i nie wyrzucać śmieci, np. foliowych rękawiczek, poza wyznaczonymi do tego miejscami.

Grupa PKL podjęła również dodatkowe środki bezpieczeństwa m.in ograniczając przepustowość kolei. – Na krzesełko na Palenicy czy Mosornym Groniu wsiądą tylko dwie osoby. Każda na skrajnym miejscu, by zachować bezpieczną odległość. Wyjątek będą stanowiły rodziny, które mogą pojechać razem na 4 osobowym krzesełku – tłumaczy Daniel Pitrus, prezes zarządu PKL. - Dodatkowo dla bezpieczeństwa turystów, które zawsze jest dla nas priorytetem, przygotowaliśmy stanowiska do dezynfekcji rąk zlokalizowane zarówno przy dolnych, jak i górnych stacjach odjazdu kolei, tak by zachować niezbędną higienę. Regularnie prowadzona jest również dezynfekcja powierzchni wspólnych, czyli wagonów, uchwytów, poręczy, terminali płatniczych czy biletomatów – dodaje Daniel Pitrus.

Znajdujące się na terenie ośrodków punkty gastronomiczne prowadzą jedynie sprzedaż na wynos z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. W miarę możliwości, wszystkie ośrodki zalecają także dokonywanie płatności kartą.