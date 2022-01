Od kilku dni rośnie liczba nowych zakażeń - to efekt V. fali. Ostatniej doby przyrost chorych był jednak gigantyczny! Jak poinformowało dziś, 20 stycznia Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń jest 32 835 - to wzrost o ok. 95 proc. do ubiegłego czwartku! Zmarło w Polsce 315 osób. W woj. śląskim wzrost zachorowań jest jeszcze większy! Minionej doby odnotowano aż 4 971 nowych zakażeń - to wzrost o ok. 143 proc. do ubiegłego czwartku! Zmarło 28 osób. Na kwarantannie jest olbrzymia liczba mieszkańców województwa - 93 579! Więcej nowych zakażeń jest tylko w woj. mazowieckim - 5 863. Gdzie w Śląskiem zanotowano największy przyrost nowych zakażeń? Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza? Sprawdź sytuację w Twoim mieście. Kliknij w następne zdjęcie >>>

arc / gov.pl / mapa - liczna nowych zakażeń