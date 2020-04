Koronawirus w ośrodku opieki w Czernichowie. Testy pilnie potrzebne!

- Miałam informację z sanepidu, że mam wytypować grupy po 50 osób na dzień do przeprowadzenia testów, począwszy od pracowników najbardziej wrażliwych. Jak sobie policzyłam, to takie testy byłyby prowadzone aż przez sześć dni. To strasznie długo. Chora sytuacja. Nam zależy na czasie. Ja powinnam mieć testy w dwa dni. Wówczas mogłabym podzielić ośrodek na dwie części - jedną z pozytywnymi wynikami, drugą z negatywnymi. Wtedy uniknęłabym dalszego zakażania - podkreśliła dyrektor Gołuch.

- Co roku we wszystkich takich ośrodkach w naszym klimacie przedwiośnie jest ciężkie. Zawsze są infekcje, katary, przeziębienia. I nikogo to nie szokuje, nie dziw. Jednak kiedy teraz nasi pacjenci kaszlą, to my nie wiemy czy kaszlą, jakby kaszleli co roku, czy są zakażeni. Tego nie wiem. Dlatego tak ważne są natychmiastowe testy zrobione w ciągu jednego dnia. One pozwoliłyby podjąć radykalne kroki - mówi Adriana Gołuch.

Dyrektorka ośrodka Ad Finem podkreśla, że na ten moment nie mają większych problemów ze środkami ochrony osobistej. Pomoc otrzymali ze Starostwa Powiatowego w Żywcu, gmina Czernichów przekazała kombinezony, od indywidualnych osób otrzymali maseczki i przyłbice. Jeśli jednak choroba się rozwinęła, to potrzebne są kombinezony, gogle, maseczki i rękawiczki.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żywcu. Dyrekcja nie chciała z nami rozmawiać. Odesłała nas do żywieckiego Starostwa Powiatowego. Starostwo utrzymuje, że robi w tej sprawie co może, ale Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu nie podlega starostwu.