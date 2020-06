Kosiarka ucięła sarnom kończyny. Musiały zostać uśpione. Dramatu można było uniknąć... Uwaga, drastyczne zdjęcia!

- Kiedy rolnik kosi łąkę kosiarką rotacyjną od zewnątrz do środka pola, to zagania uciekające zwierzęta do środka. Poza tym młode zwierzęta instynktownie przywierają do ziemi. Tak robią zające i sarny. Rolnik nie ma więc szans na zobaczenie zwierząt z kosiarki. Dopiero, kiedy zwierzęta skończą 10 dni to zaczynają podążać za matką i mają większe szanse na przeżycie – opowiada Agnieszka Łyczko z Ośrodka Rehabilitacji „Mysikrólik” Na Pomoc Zwierzętom.

Pani Agnieszka podkreśla, że to takich sytuacji zazwyczaj dochodzi w czerwcu, kiedy rolnicy koszą łąki, by pozyskać siano. Dodaje, że jeśli rolnik ma do obkoszenia pole o powierzchni kilku hektarów, to nie jest w stanie sprawdzić pola czy nie ma w nim zwierząt. Nawet, jak je przejdzie, to nie jest w stanie zrobić tego dokładnie, żeby wszystkie sarny i zające wypłoszyć.