Kwarantanna w Orlim Gnieździe w Szczyrku. Władze miasta dowiedziały się o tym nieoficjalnie

- Na prośbę osób, które nie mogą odbywać 14-dniowej kwarantanny domowej, do ośrodka kwarantannowego kieruje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - poinformował burmistrz Byrdy. Dodał, że samorząd Szczyrku "rozumiejąc powagę sytuacji i potrzebę międzyludzkiej solidarności liczy na pełne podporządkowanie się osób przybyłych do ośrodka kwarantannowego przepisom wynikającym z wprowadzenia w naszym kraju stanu epidemii i odpowiedni nadzór nad tymi osobami" - stwierdził Antoni Byrdy w specjalnym oświadczeniu. Przypomniał także, że za samowolne opuszczenie miejsca kwarantanny grozi kara do 30 tysięcy złotych.

Na łamach portalu beskidzka24.pl szefostwo Orlego Gniazda przyznało, że od kilku lat ma podpisaną umowę z Urzędem Miasta w Szczyrku o tym, że w sytuacjach kryzysowych przekształcić ośrodek, aby stał się zapleczem do działań sztabów zarządzania kryzysowego. Przypomniano, że 26 lutego Orle Gniazdo odwiedził Główny Inspektor Sanitarny, by sprawdzić czy można tu otworzyć ośrodek kwarantanny, a przez ostatnie dwa tygodnie w centrum Orle Gniazdo ciężko pracowali ze wszystkimi służbami, by przygotować szczegółowe instrukcje i procedury dla osób objętych kwarantanną.