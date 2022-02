Luty 2022 w Żywcu: Przegląd najważniejszych wydarzeń stycznia 2022

Wiele osób po spożyciu alkoholu źle się czuje. Ból brzucha, ból głowy i ogólne złe samopoczucie często towarzyszą następnego dnia, po udanej imprezie. Skutki te mogą być powodem nieprawidłowego dobrania przystawek i napojów do alkoholu. Zobacz, czego nie łączyć z alkoholem. Takie są skutki łączenia ich z alkoholem. Sprawdź, czy dobrze dobierasz przystawki do imprezy.

Jeżeli wieś, to tylko podlaska! Z czym kojarzy się internautom polska wieś i rolnicy? Sprawdziliśmy, z czego śmieją się w sieci. Zobaczcie najlepsze memy i demotywatory o rolnikach. Tym razem zgromadziliśmy najlepsze memy o Podlasiu dotyczące tego obszaru. Jeżeli nie brakuje Wam dystansu do naszego regionu, możecie się nieźle pośmiać.

Nawałcnica w Śląskiem - to był pogodowy armagedon. Porywisty wiatr dał się we znaki mieszkańcom woj. śląskiego. Strażacy co chwilę musieli wyjeżdżać w teren, by usuwać skutki nawałnicy. W niedzielę 30 stycznia takich wyjazdów na terenie woj. śląskiego było w 1317. Uszkodzone zostały 193 dachy, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla tych pań, które się z tym zgadzają, mamy propozycje manicure na styczeń 2022. Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze, jakie trendy pojawiły się na zimę i karnawał. Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Golubia-Dobrzynia.