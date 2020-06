Maseczki i płyny dezynfekujące od Famedu Żywiec dla tegorocznych maturzystów

- Trudna sytuacja związana z koronawirusem powoduje, że samorządy w Polsce dość mocno odczuwają obciążenia finansowe. W naszym przypadku dochodzi problem z poziomem finansowania Szpitala Powiatowego, dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni firmie Famed za ten gest wielkiego serca. Dzięki Państwa życzliwości możemy w sposób bezpieczny realizować zadania oświatowe dla dobra naszych maturzystów. To bardzo budujące kiedy widzimy, że możemy liczyć na pomoc lokalnych firm i za to z całego serca dziękujemy - stwierdził Andrzej Kalata, starosta żywiecki.

Marek Suczyk, wiceprezes Famedu Żywiec, stwierdził, że z dumą reprezentują na świecie naszą małą ojczyznę, a jeśli mają taką możliwość, to starają się ją również wspierać. W tym niełatwym momencie pomagają nie tylko szpitalom, którym mimo trudności spowodowanych lockdownem nieustannie dostarczają sprzęt medyczny pomagający w leczeniu chorych i walce z epidemią koronawirusa.

- Także obchodzący 30-lecie funkcjonowania samorząd terytorialny odczuwa skutki epidemii. Chcąc pomóc pomyśleliśmy o szkołach, którym chcieliśmy ułatwić bezpieczne zorganizowanie egzaminów maturalnych. Dlatego przekazaliśmy im środki dezynfekcyjne i materiały higieniczne. Wierzymy, że ten skromny gest będzie sygnałem, że możemy na siebie wzajemnie liczyć – mówił Marek Suczyk, życząc przystępującym do egzaminu dojrzałości maturzystom „połamania piór” i jak najlepszych wyników.

Famed Żywiec od ponad 73 lat dostarcza do szpitali w Polsce i obecnie już 100 krajów świata innowacyjne technologie i sprzęt medyczny: łóżka szpitalne i porodowe, stoły operacyjne, aparaturę do obrazowania medycznego, fotele zabiegowe i wózki do transportu pacjentów. W tym roku spółka, w związku z epidemią koronawirusa, odnotowała gwałtowny wzrost zainteresowania łóżkami szpitalnymi przeznaczonymi na oddziały intensywnej opieki. W okresie od stycznia do maja otrzymała zamówienia na 1200 egzemplarzy takich łóżek, co odpowiada 75 proc. ubiegłorocznej sprzedaży. W nawiązaniu do zwiększonego popytu Famed uruchomił linię produkcyjną modelu Famed Nexo, jednego z najlepiej sprzedających się na świecie polskich łóżek szpitalnych.