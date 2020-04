Mieszkaniec powiatu żywieckiego stracił 5 tys. zł. Uważajcie na oszustów internetowych

- Oszuści używają przeróżnych sposobów, aby ściągnąć przyszłe ofiary na fałszywe strony internetowe. Użytkownicy mogą być do nich kierowani poprzez linki, które dostają w SMS-ach, e-mailach lub poprzez fałszywe sklepy internetowe. Jeżeli w porę nie zorientujemy się, że to podstęp możemy stracić nasze oszczędności - informuje Mirosława Piątek, oficer prasowy żywieckiej policji.

Policja przestrzega, żeby uważać na wszystkie wiadomości informujące nas o konieczności zapłaty lub dopłaty drobnych kwot zawierające link do strony udającej pośrednika płatności. Przed wykonaniem przelewu powinniśmy skontaktować się z firmą, która figuruje jako nadawca wiadomości. Nie wolno otwierać załączników dołączonych do wiadomości e-mail wysłanych do nas przez nieznane nam osoby czy instytucje, nie wolno pobierać niezweryfikowanych treści z nieznanych nam stron internetowych.

- Korzystajmy więc tylko z legalnego oprogramowania, w tym oprogramowania antywirusowego. Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności - radzi policja.