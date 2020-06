Mija 10 lat od osuwisk na Górze Żar i w przysiółku Prusów. Geolodzy znów ostrzegają!

- Taka sytuacja sprzyja uaktywnieniu się osuwisk. PSG zaleca zwracanie uwagi na stan gruntu i zgłaszanie informacji o niepokojących ruchach ziemi, pojawianiu się szczelin w gruncie, nagłej ucieczce wód w studniach, spękań obiektów budowlanych itp. Procesy osuwiskowe występują na ogół z pewnym opóźnieniem w stosunku do opadów, dlatego ich intensyfikacja może nastąpić w kolejnych tygodniach - podkreśla dr Tomasz Wojciechowski.

Najbardziej narażone są obszary, które objęte były ruchami masowymi w przeszłości. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) prowadzi inwentaryzację osuwisk w Polsce, której efekty gromadzi w bazie danych SOPO. Z lokalizacją rozpoznanych osuwisk można zapoznać się za pośrednictwem internetowej aplikacji SOPO.

Na Górze Żar ziemia zsuwała się do jeziora

Mieszkańcy Beskidów kilka razy mieli do czynienia z groźnymi osuwiskami. Równo 10 lat temu doszło do jednego z największych osuwisk w regionie. Pod koniec maja 2010 r. zaczęła osuwać się ziemia w przysiółku Łaski w Międzybrodziu Bialskim. Po ulewnych deszczach teren przysiółka, na którym stało około 140 domków letniskowych, osuwał się w stronę Jeziora Żywieckiego w tempie 20 centymetrów na dobę. Wiele z budynków uległo uszkodzeniu. Mieszkańcy przysiółka byli przekonani, że do osuwiska doszło nie tylko z powodu ulewnych deszczy, ale także dlatego, że Spółka Leśna Żar wybudowała drogę, która podcięła i naruszyła zbocze.