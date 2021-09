Minusy mieszkania w Żywcu? Zobacz, na co wskazują mieszkańcy. Zgodzisz się?

Na facebookowym profilu serwisu naszemiasto.pl zapytaliśmy naszych Czytelników, jakie są - ich zdaniem - minusy mieszania w Żywcu.

Komentarze są różne - od tych ironicznych, prześmiewczych, wręcz nienadających się do przytoczenia...do tych konkretnych, sugerujących, co rzeczywiście należałoby w mieście zmienić lub poprawić, by lepiej się w nim żyło.

Internauci zwracają uwagę m.in. na smog i korki. Wspominają także, że widzieliby w mieście więcej atrakcji. Co jeszcze? Zobaczcie w naszej galerii zdjęć. Czy zgadzają się Państwo z tymi opiniami? Może mają jakieś swoje przemyślenia?