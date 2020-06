Mural w Lipowej jak nowy. Góral patrzy na śliwkę

- Na początku tego roku informowaliśmy, że podczas remontu (ocieplanie, tynkowanie, malowanie) ściany pod mural wykonawca popełnił błąd, który spowodował, że ściana z Góralem, zaczęła się łuszczyć. W ramach gwarancji, bez żadnych kosztów dla gminy, jak i głównego sponsora, czyli galerii „Centrum Lipowa”, ściana została na nowo wyremontowana, a następnie Maciej Szymonowicz stworzył kolejne dzieło - poinformował Szymon Wróbel z Urzędu Gminy w Lipowej.

Pierwszy na szlaku mural nawiązuje do skarbu natury Lipowej, jakim jest śliwka żniwka - wyjątkowa odmiana owocu wyróżniająca miejscowość wśród innych okolicznych wsi.

Malunek przedstawia krzepkiego górala, który z zachwytem i dumą patrzy przez powiększające szkiełko na idealny owoc - złoto lipowskich sadów.

Prace malarskie poprzedziła sesja zdjęciowa, do której zaproszony został rodowity góral - Józef Maślanka. Wszystko po to, by precyzyjne odtworzyć na muralu emocje rysujące się na twarzy, które zmarszczka po zmarszczce, dłutem czasu wyrzeźbiło życie... Fotografie, które posłużyły jako inspiracje do stworzenia portretu górala wykonała Ewa Marzena Wolf z Lipowej.