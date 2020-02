Na kolejną akcję sprzątania śmieci zaprasza Społeczna Straż Rybacka Powiatu Żywieckiego

Lasek Św. Wita i stara żwirownia

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w akcję sprzątania śmieci z terenów przyległych do Jeziora Żywieckiego - zaapelowali przedstawiciele Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żywieckiego.

Zbiórkę zaplanowano na godz. 9.00. Pierwsza grupa będzie sprzątała Lasek Św. Wita. a druga tzw. starą żwirownię.

- Człowiek i natura są ze sobą ściśle powiązani. Stanowimy jedno i żyjemy w symbiozie. Nauka pokazuje nam smutną rzeczywistość, w jakiej z powodu działalności człowieka znalazły się nasze wody. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które dysponuje jasnymi danymi obrazującymi wartości przyrody. Możemy być również ostatnim pokoleniem, które będzie w stanie podjąć działania, aby ten trend odwrócić - napisali przedstawiciele SSR Powiatu Żywieckiego.

Dodali także, że "Jeśli chcemy zmieniać świat zacznijmy od siebie, pokażmy, że nie jesteśmy obojętni i potrafimy być wrażliwi na to co dzieje się wokół Nas. Do zobaczenia w najbliższą sobotę".