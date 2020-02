Najlepsze ośrodki narciarskie w Beskidach [TOP 15] Gdzie na narty w woj. śląskim?

Gdzie na narty w Beskidach? Oto które ośrodki są najlepsze zdaniem samych narciarzy. TOP 15 stacji narciarskich w woj. śląskim, zima 2020. Czy Szczyrk rozbił bank? A może do gry wraca Pilsko? Co z Wisłą, perłą Beskidów? Zobaczcie w galerii, dokąd warto wybrać się na ferie lub weekend.

Dzień dobry, Warszawo, Wrocławiu i Szczecinie! Beskidy witają Was w ferie 2020. Od 10 do 23 lutego wypoczywają tu właśnie mieszkańcy stolicy, Dolnego Śląska i woj. zachodniopomorskiego. Gdzie jeździcie na nartach? Na pewno w Szczyrku, który ma aspiracje, by stać się zimową stolicą Polski. Albo w Wiśle, która ma najstarszy w Polsce wspólny skipas lub Istebnej, gdzie na nartach można spotkać prezydenta Polski. Macie ambicję, by wybrać najlepszy stok? Oto ranking ośrodków narciarskich w Beskidach. Najlepsze ośrodki narciarskie w Polsce w 2020 Może znacie ranking najlepszych ośrodków w Polsce, jaki w połowie stycznia 2020 opublikował portal Onet.

Jeśli chodzi o duże ośrodki narciarskie, pierwsza dziesiątka w Polsce wg. Onetu to: Szczyrk

Białka Tatrzańska

Zieleniec

Sienna Czarna Góra

Krynica - Jaworzyna

Zakopane Kasprowy

Szklarska Poręba Szrenica

Tylicz

Pilsko

Słotwiny Arena

Szczyrk w Beskidach jest na pierwszym miejscu, ale tylko dwa ośrodki z woj. śląskiego znalazły się w tym zestawieniu. Czy to rzeczywiście najlepsze miejsce na narty? Wśród mniejszych ośrodków w pierwszej dziesiątce z woj. śląskiego znalazły się tylko ośrodki Skolnity w Wiśle i oba stoki w Istebnej. A inne ośrodki w Beskidach? Przecież jest ich tu mnóstwo, dużych i małych. Zobaczcie, jak oceniają je sami użytkownicy, korzystający z portalu skiinfo.pl, bo to narciarze wiedzą najlepiej, czy wyciągi warte są swojej ceny. Pod uwagę wzięliśmy jako najważniejszy czynnik oceny użytkowników ogólne, a także w kategorii: stosunek cena - jakość. A że wiele ośrodków ocenianych jest na tym samym poziomie, jako dodatkowy czynnik wzięliśmy pod uwagę oceny w kategorii "jakość tras" i w kategorii "rodziny z dziećmi".

Oto TOP 15 ośrodków narciarskich w Beskidach zgodnie z tymi założeniami. Zobaczycie je w galerii, od miejsca 15 do miejsca nr 1.

Numer jeden może Was zaskoczyć, ale to naprawdę przyjazna narciarzom góra. I nieodległa od miast, co w kontekście długich korków w Beskidach zimą ma spore znaczenie. Nr dwa oznacza, że sentyment nie mija, a miłość narciarzy jest wieczna. Nr trzy - że nowe inwestycje są naprawdę ważne.

Co jeszcze warto wiedzieć o ośrodkach narciarskich w Beskidach w lutym 2020? Zima nas nie rozpieszcza, więc warto jechać tam, gdzie jest dobry system naśnieżania i ... życie poza stokiem. W tym roku z nowości w Szczyrku jest ogromna restauracja na Hali Pośredniej - to Kuflonka. I ceny - za jeden dzień można tu zapłacić nawet 139 zł. I że jest nowa obwodnica Buczkowic, co nieco zmniejsza korki do tej miejscowości. W Wiśle też sporo zmian - Wiślański Skipass obowiązuje w tym roku w 14 ośrodkach w tej miejscowości.

– W tej chwili jest już niemal kompletnym systemem, bo w tym roku dołączyły do niego dwie ostatnie duże wiślańskie stacje –Soszów i Stok – poinformowano w grudniu. Do Wiślańskiego Skipassu należą nie tylko ośrodki z Wisły, ale także dwa z Ustronia – Palenica i Poniwiec. Wspólny karnet zwany Wiślańskim Skipassem był jednym z pierwszych w Polsce. Jego początki sięgają lat 2011-2013. A co słychać na Pilsku, które ma wciąż drugą najdłuższą trasę w Polsce? Cóż, ta majestatyczna góra wciąż czeka na swoje pięć minut.