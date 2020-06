Najpiękniejsze chaty w Beskidach - zobacz TOP 14. Ile kosztuje ich wynajęcie? Zobacz CENY i ZDJĘCIA

My znaleźliśmy dla Was 14 pięknych chat górskich do wynajęcia w Beskidach w woj. śląskim. Warunki były dwa - miały to być stare, nierzadko zabytkowe, chaty, ale odnowione i wyposażone tak, że zapewniają komfortowe miejsce do wypoczynku, dwa - do wynajęcia musiał być cały dom, a nie pokoje czy apartamenty.

Zobacz TOP 14 najpiękniejszych chat górskich w Beskidach. To domy z duszą, ale komfortowe, z udogodnieniami. Każda z 14 chat ma dwa zdjęcia - z zewnątrz i ze środka oraz ceny wynajęcia. Już samo oglądanie tych pięknych miejsc relaksuje