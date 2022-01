Narciarze narzekają, że szusowanie na Pilsku jest zdecydowanie za drogie. Prezes tłumaczy

Była euforia, po informacji o nowym właścicielu ON Pilsko, później spadł na nas nowy cennik, wiadomo, inflacja szaleje, jak się to teraz mówi „tanio już było”, ale… SKI&SUN Świeradów– musimy zadać to pytanie: czym uwarunkowane jest to, że karnety Kompleks Pilsko Jontek Korbielów są chyba najdroższymi w Polsce?! I wygląda na to, że jednymi z najdroższych w Europie! Tutaj nie ma gondoli za 100 mln – taki wpis pojawił się na facebookowym profilu Korbielovo w połowie grudnia ubiegłego roku, pod którym ruszyła lawina komentarzy oburzonych miłośników szusowania na dwóch i jednej desce.