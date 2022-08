Nie ciężka choroba, a góry definiują jej życie. Rozmowa z Sabina Zygmunt, nauczycielką z Żywca

Dlaczego Beskid Żywiecki?

Odpowiedź jest bardzo prosta. To moje wielkie szczecie, że tu mieszkam i jest to miejsce, z którego nie wyprowadzę się nigdy w życiu, chociaż bardzo lubię podróżować. Eksploruje to miejsce od lat, odkrywając co raz to inne miejsca. Z każdym razem czując tę samą radość i satysfakcje, więc mogę z pełnym przekonaniem rzec, że jest to moje ulubione miejsce na ziemi. Rysianka, Wielka Racza czy Pilsko to tereny warte rekomendacji dla każdego z czytelników.