Noszenie żywieckiego stroju mieszczańskiego będzie wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturalnego?Jest taki pomysł

Żywieccy mieszczanie, zwani putoszami, ubrani w tradycyjne stroje, obecni są podczas najważniejszych wydarzeń w mieście, a także świąt państwowych i kościelnych. Obecni byli m.in. podczas wizyty królowej hiszpańskiej, Ignacego Mościckiego, Józefa Hallera, pielgrzymki Jana Pawła II oraz pogrzebu Marii Krystyny Habsburg. Co roku można ich spotkać w Krakowie, idących z Wawelu na Skałkę w procesji ku czci św. Stanisława. Asysta Żywiecka, która ich zrzesza, pielgrzymuje także do Kalwarii Zebrzydowskiej na uroczystości maryjne w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jednak największą grupę osób w tradycyjnych strojach mieszczańskich można podziwiać podczas procesji kończącej oktawę Bożego Ciała.

Żywiec to jedyne miasto w Polsce, w którym zachowała się tradycja noszenia mieszczańskiego stroju. Szczególnie okazale - niczym z bajki - wygląda strój kobiecy. Stał się taki w XIX wieku, kiedy to tutejsze mieszczki przyozdobiły swój strój w niepowtarzalny sposób. W takiej formy znamy go do dziś. Najcenniejszym dodatkiem stroju kobiecego stały się hafty, które znalazły się na tiulowych krezach, chustach, krzyżówkach, łoktuszach, fartuchach i chusteczkach. Cały strój potrafi ważyć nawet 12 kg! Przy ubieraniu niezbędna jest pomoc drugiej osoby. Wszystko trwa kilkadziesiąt minut.

Podczas konsultacji zaprezentowany został film „Asysta Żywiecka" w reżyserii Lucjusza Cykarskiego. Później odbył się wykład Agaty Muchy z Narodowego Instytutu Dziedzictwa OT w Katowicach pod tytułem „Niematerialne dziedzictwo kulturowe - idea, identyfikacja, ochrona". Następnie Dorota Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu, mówiła o "Żywej tradycji żywieckiego stroju mieszczańskiego. Na zakończenie wybrano przedstawiciela, który podpisał wniosek o wpisanie tradycji noszenia stroju na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturalnego.