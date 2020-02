Obejście Węgierskiej Górki już za trzy lata? Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie

Obejście Węgierskiej Górki bardzo potrzebne

Obejście Węgierskiej Górki jest brakującym elementem, by z Bielska-Białej przez Żywiec, Węgierską Górkę i Zwardoń bez problemów dostać się na Słowację. W lipcu 2015 r. został otwarty ponad 15,5-kilometrowy odcinek ekspresówki ze stolicy Podbeskidzia do Żywca, ale cały czas – głównie z powodów finansowych – wahały się losy obejścia Węgierskiej Górki.

O ile z Bielska-Białej do Węgierskiej Górki można dostać się drogą ekspresową bez problemów, to później zaczynają się kłopoty. Cały ruch, również ciężkich samochodów, puszczony jest przez Węgierską Górkę oraz Milówkę, co utrudnia życie nie tylko kierowcom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Ci ostatni już kilka razy blokowali ruch, domagając się przyspieszenia budowy obejścia.

– Kolejne miesiące mijają, a budowa 8,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1, tzw. obejścia Węgierskiej Górki, nadal się nie rozpoczęła – pisaliśmy na łamach DZ w kwietniu 2019 roku. I przypomnieliśmy słowa ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który w styczniu 2018 r. podczas wizyty w Starostwie Powiatowym w Żywcu podpisał w blasku fleszy z ministrem transportu i budownictwa Słowacji Árpádem Érsekiem memorandum w sprawie tworzenia oraz ulepszania kolejnych połączeń transportowych między Polską a Słowacją. – To ważny dzień dla Żywiecczyzny, bo dzisiaj kierujemy do przetargu obwodnicę Węgierskiej Górki w ciągu drogi krajowej nr 1 – powiedział wówczas minister Adamczyk.