Obiekt Park&Ride w Żywcu. Kiedy i czy w ogóle powstanie?

Z pomysłami burmistrza Szlagora na zagospodarowanie terenu wokół dworca nie zgodzili się przedstawiciele Stowarzyszenia „Kolej Beskidzka”, którzy skierowali do niego petycję w sprawie budowy obiektu Park& Ride w ramach węzła przesiadkowego Żywiec - Zabłocie. Napisali w niej m.in., że „w żadnym wypadku obszary wokół stacji i przystanków kolejowych nie powinny być przeznaczane na cele inne niż służące rozwojowi infrastruktury pasażerskiej i turystycznej. Korzystając z okazji pragniemy zauważyć, że z przykrością przyjmujemy do wiadomości informacje, że władze miasta teren w obszarze dworca PKP w Żywcu planują zagospodarować poprzez założenie parku wraz z budową galerii handlowo-usługowej. Chcemy wyraźnie zwrócić uwagę, że opowiadamy się za rozwojem dzielnicy Zabłocie i tworzeniem jak największej ilości miejsc rekreacyjno-kulturalnych,niemniej sprzeciwiamy się działaniom, które nie leżą w interesie publicznym, godzą w zrównoważony rozwój i są sprzeczne z kierunkami przyjętymi uprzednio w rozwiązaniach strategicznych" - napisali przedstawiciele Stowarzyszenia „Kolej Beskidzka”.

Dwa lata temu burmistrz Żywca poinformował, że chcą w najbliższych latach uporządkować teren wokół żywieckiego dworca kolejowego. - Bardzo mi na tych terenach zależy, na tym, żeby były one ładnie zagospodarowane - zapowiedział na konferencji prasowej burmistrz Szlagor. Dodał, że chciałby, aby przy dworcu kolejowym były ładne sklepiki, droga, parking. Stwierdził także, że okolica ma potencjał, by powstała tam galeria handlowa , jakiś park przeznaczony na rekreację.

Postulowali, by wszystkie siły i środki skierować na zrobienie obiektu Park&Ride, gdzie ludzie mogliby dojechać samochodami, zaparkować je i kontynuować podróż koleją. Podkreślali, że jeśli kierowcy nie będą mieli gdzie zaparkować, to ominą dworzec szerokim łukiem i pojadą do pracy czy na studia swoim środkiem transportu. A to ma się nijak m.in. do walki ze smogiem czy łatwiejszym przemieszczaniem się po regionie.

Tymczasem budowane na obrzeżach miast obiekty typu Park& Ride, gdzie kierowcy mogą zostawić auta i dalej podróżować innym środkiem transportu - autobusem lub pociągiem czy nawet rowerem powstają w kolejnych polskich miastach. Na naszym terenie zdecydowały się na coś takiego Czechowice-Dziedzice i Cieszyn.

Nie ma z kim rozmawiać

Po konsultacjach z przedstawicielami stowarzyszenia burmistrz Szlagor zdecydował, że będzie forsował budowę obiektu Park&Ride. Na jakim etapie są prace?