Oglądasz telewizję? Stowarzyszenie Media i Administracja dla Podbeskidzia przypomina

Marian Kastelik wyjaśnił, że do 30 czerwca 2022 r. w Polsce nastąpi zmiana sposobu

nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Dotychczasowy system DVB-T zostanie zastąpiony bardziej nowoczesnym i efektywnym systemem odbioru DVB-T2/HEVC (występującym także pod nazwą H.265 lub MPEG-H część 2).

- KRRiT zaleca nabywcom nowych telewizorów, szczególnie oferowanych w atrakcyjnych cenach, aby zwracali uwagę na to, czy są one dostosowane do odbioru nowego systemu kodowania obrazu - dodaje Marian Kastelik.

Dlatego kupując nowy telewizor należy upewnić się, że posiada on zdolność dekodowania sygnałów DVB-T2 z kodekiem HEVC (zwanym też H.265 lub MPEG-H część 2). Dobrze nowy telewizor dekodował dźwięk zakodowany zgodnie ze standardem E-AC-3.

- Aby odbierać telewizję naziemną, właściciele telewizorów niespełniających wymagań nowego systemu DVB-T2/HEVC, będę musieli liczyć się z koniecznością zakupu zewnętrznego dekodera - podkreślił Marian Kastelik.