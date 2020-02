Oto najbardziej niebezpieczne drogi powiatu żywieckiego. Tutaj doszło do największej liczby wypadków [WYKAZ]

Do 69 wypadków drogowych doszło w ubiegłym roku na drogach Żywiecczyzny - wynika z policyjnych statystyk. Żywiec straciło 10 osób, a 94 zostały ranne. Policja odnotowała aż 1357 kolizji drogowych. Główne przyczyny wypadków to nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nie zachowanie odległości między pojazdami. Policja apeluje o ostrożną jazdę, a my prezentujemy drogi, gdzie doszło do największej liczby wypadków.

▶

▶ P 1439 (Milówka Glinka) 58 zdarzeń, w tym 4 wypadki, 5 osób rannych

▶ P1405- (Żywiec-Lipowa) 55 zdarzeń, w tym 2 wypadki, 2 osoby ranne, FLESZ: Koronawirus torpeduje gospodarkę, traci także Polska Wideo